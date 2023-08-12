哈通社8月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳8月12日 -- 哈通社为各位读者总结8月12日这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月12日，星期六

8月12日是阳历一年中的第224天 （闰年第225天） ，离全年的结束还有141天。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2010年，哈萨克斯坦国家档案局举办了一次关于哈萨克斯坦共和国宪法历史的文献展。

2013年，在蒙特利尔举行的第23届世界矿业大会上，组委会成员一致投票赞成哈萨克斯坦于2018年在阿斯塔纳举办第25届世界矿业大会的候选资格。

2013年，哈萨克斯坦玛尔古兰考古研究所专家在南哈萨克斯坦州（现为突厥斯坦州）进行的考古发掘时，发现了一个独特的建筑群，该建筑群遗址据考证建于公元1世纪至2世纪。

2016年，国家芭蕾舞明星、阿斯塔纳歌剧院首席舞蹈家巴赫提亚尔·阿达木江赢得了第13届首尔国际舞蹈比赛（韩国）。这位艺术家在男性古典舞蹈类别的高级组中获得第一名。

2017年，在有67个国家参赛的洛杉矶举行的世界警察和消防员运动会上，哈萨克斯坦选手塔勒哈特·霍佳巴耶夫荣获亚军。