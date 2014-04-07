印度今起大选：登记选民逾8.14亿 时间1个多月

哈新社阿斯塔纳消息，据人民网报道，为期一个多月的印度第16届人民院(议会下院)选举定于4月7日正式鸣锣"开赛"。选举将产生543名议员，同时决定下一届总理人选。

90后左右大选局势

印度选举委员会指出，第15届人民院将于今年5月31日结束使命，本次大选于4月7日至5月12日举行，全国各地分阶段完成投票，预计5月下旬公布选举结果。

逾8.14亿印度公民已参加投票登记，人数比2009年大选增加1亿多人。其中，18至19岁的年轻选民约有2300万人，初次参与选举的"首投族"成为左右大选局势的重要群体。

为准备这场规模空前的政治选举，印度调动大量安保、运输、通讯等资源，不少地区还调整了学校假期，力图为选举营造自由、公正、和平的环境。印度近期还加强了对边境及敏感地区的防控，并将对投票资料进行全天候武装保护。

三人角逐总理一职

目前，印度"选战"氛围日益浓厚，大选话题占据了各大报章显著位置。民调显示，印度人民党总理候选人纳兰德拉·莫迪、国大党联盟候选人拉胡尔·甘地，以及政坛新秀平民党的阿尔文德·科基瓦尔最有可能成为印度新一届政府首脑。

其中，63岁的莫迪与43岁的甘地两位单身汉之间的竞争最为激烈。莫迪已连任3届印度古吉拉特邦首席部长，其任内政绩不俗，并承诺将促进就业、打击贪污等，被认为是一位强势的政治人物。

甘地则出身印度政坛望族，他多次强调国大党联盟在过去10年取得了有目共睹的成绩，呼吁民众继续支持该党。

平民党领袖科基瓦尔高举反腐旗号，深得学生及年轻人支持，被视为黑马。该党力争国会100席，随时可当"造王者"。

分析人士指出，由于印度大选将持续一个多月，在这场"马拉松"式的政治长跑中，各大政党的选情存在诸多变数，最终结果还可能受到经济、社会形势及突发事件的影响。