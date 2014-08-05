安倍内阁成员宣布将于8月15日参拜靖国神社

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据环球网援引日本时事通信社8月5日报道，安倍内阁成员之一的日本国家公安委员长古屋圭司在5日内阁会议后的记者会上称，8月15日"终战纪念日"当天，将会再次前往靖国神社参拜。

报道称，古屋圭司在2013年8月15日也参拜过靖国神社。与此同时，另一位安倍内阁成员、日本总务相新藤义孝在接受媒体采访时表示，"参拜系个人行动，只是根据自己的心灵采取的一种行为，因此不想发表什么评论"。行政改革担当相稻田朋美则暧昧表态称："会作出合适的判断。"不过，新藤义孝和稻田朋美在2013年8月15日当天曾参拜过靖国神社。 另一方面，在2013年日本春季例行大祭期间曾参拜了靖国神社的日本副首相兼财务相麻生太郎则表示，"我在8月15日当天一次都没有参拜过，今年也就没有必要去打破惯例"，表示将不会去参拜。2013年4月21日，麻生曾在夜间前往靖国神社进行了参拜。 2013年12月26日，日本首相安倍晋三参拜了靖国神社，引发中韩等亚洲邻国不满。中国外交部随后发表声明指出，日本军国主义发动的侵略战争给中国等亚洲受害国人民带来了深重灾难，也使日本人民深受其害。靖国神社是二战期间日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，至今供奉着对亚洲受害国人民犯下滔天罪行的14名甲级战犯。日本领导人参拜靖国神社的实质是，美化日本军国主义对外侵略和殖民统治历史，企图颠覆国际社会对日本军国主义的正义审判，挑战二战结果和战后国际秩序。日本领导人的倒行逆施不能不引起亚洲近邻和国际社会对日本未来发展走向的高度警惕和强烈担忧。