8月15日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月15日 -- 哈通社为各位读者总结8月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月15日,星期三

8月15日是阳历一年中的第227天，离全年的结束还有138（闰年则还有139）。



世界各国/地区节日：

印度独立日 独立日是印度为庆祝1947年摆脱英国统治并成为主权国家而设立的节日，日期定在每年8月15日。独立日是印度的国定假日。庆祝活动的主会场为印度首都新德里，届时印度总理会在红堡举行升国旗仪式，并发表全国电视讲话

光复节 光复节是朝鲜民主主义人民共和国和大韩民国的公立假日，在每年8月15日庆祝。这一天是为了纪念1945年8月15日第二次世界大战对日战争胜利纪念日，其意味着日本殖民统治的结束。三年后的1948年8月15日，大韩民国政府成立。1949年10月1日起光复节成为韩国的公立假日。朝鲜称呼为祖国光复节，亦是朝鲜的公立假日。

刚果独立日 刚果民主共和国，是位于非洲中部的国家，简称民主刚果、刚果。陆地面积约234.5万平方公里，是非洲第2大、暨世界第11大的国家。1960年8月15日，刚果获得完全独立，定国名为刚果共和国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1944年 哈萨克国家女子师范学院成立。

1961年 卡拉干达州阿拜市和沙赫廷斯克市成立。

1996年 克孜勒奥尔达州拜科努尔市为哈萨克伟大诗人、思想家阿拜·库南巴耶夫竖立纪念碑。

2007年 巴甫洛达尔州卡莎儿县开设首家为民服务中心。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统对库斯塔奈州进行视察。

【编译：冰山】