8月16日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月16日 -- 哈通社为各位读者总结8月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月16日,星期四

8月16日是阳历一年中的第228天，离全年的结束还有137（闰年则还有138）。



世界各国/地区节日：

巴拉圭儿童节 巴拉圭共和国是南美洲内陆国家，地据巴拉圭河两岸。其南边国境完全与阿根廷接壤，东北与西北角则分别是巴西与玻利维亚，为南美洲国家联盟成员国。首都为亚松森。每年8月16日为巴拉圭儿童节。

多米尼加复国日 每年8月16日为多米尼加复国日。多米尼加共和国，通称多米尼加，是位于加勒比海的岛国，与西侧的海地共处于西班牙岛，

塞浦路斯独立日 1960年8月16日塞浦路斯宣布独立，成立塞浦路斯共和国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1999年 哈萨克斯坦邮政公司加入万国邮政联盟的EMS服务。

2006年 哈萨克斯坦、俄罗斯以及白俄罗斯三国元首签署关税同盟协议。

2010年 哈萨克斯坦、英国、美国武装力量参加"草原雄鹰-2010"军事演习。

2011年 阿拉木图市举行第四届全国青年记者论坛。

2012年 吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行"哈萨克电影周"活动。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统出席在盖贝莱（阿塞拜疆）举行的第三届突厥语国家合作委员会峰会。

【编译：冰山】