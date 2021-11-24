今年前8个月哈萨克斯坦出口增长16%

哈通社/努尔苏丹/11月24日—参议院（议会上院）副议长努尔兰·阿布德洛夫24日在议会政府时段上表示，根据2021年前8个月的结果，哈萨克斯坦出口增长16%。

«确保国内贸易积极增长，刺激企业生产专注于国家出口增长的高质量产品，以及完善的贸易政策已成为许多国家经济有效发展的保证。国家元首多次强调，要增强哈萨克斯坦的贸易和物流潜力，扩大国内产品市场，为国内产品市场饱和创造条件。 总统在今年9月1日发表的《人民团结和系统化改革——国家繁荣的坚实基础》国情咨文中提出了实现经济多元化、扩大商品范围和出口地域的任务。» 阿布德洛夫说。

他表示，贸易是哈萨克斯坦经济结构中的关键领域之一，其在GDP的占比为15%，当前约有150万人在此领域工作。

«新冠疫情大大削弱了全球贸易联系，并影响了国家的贸易体系发展。2020年，哈萨克斯坦外贸营业额较2019年下降12%，达865亿美元，其中出口额减少18%，进口额减少2%。

与此同时，疫情又为贸易领域开辟了新的机遇，刺激了电子商务的快速发展，逐步取代了传统贸易形式，消除了国与国之间的边界。2020年，哈电子商务交易总额为同比增长2.2倍，达到9608亿坚戈。

今年以来，尽管出现不利趋势，但哈萨克斯坦对外贸易仍保持积极态势。 根据2021年前8个月的结果，出口额增长16%，进口额增长2.2%。国内贸易也有所增长：零售贸易额增长6%，批发贸易额增长11%。» 阿布德洛夫说。

【编译：达娜】