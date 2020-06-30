哈萨克斯坦各医院8月底前将增加1万个病床床位

哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 至今年8月底之前，哈萨克斯坦将通过开设方舱医院等方式，增加1万个病床床位。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔30日在首都努尔苏丹国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，2019冠状病毒的一大特征，是患者必须在医院内接受全程监督治疗，并在必要时使用辅助呼吸设备。

据部长介绍，目前哈国医院的病床使用率已达60%，在首都努尔苏丹和第一大城市阿拉木图，这一数据更是已经达到了90%。为治疗COVID-19患者，哈国348所医疗机构共设置了2.6万个病床床位。

据部长介绍，至2020年8月底以前，国内各医院还将通过多种方式，再增加1万个床位。在这些医院中，将设置重症监护室，并配备呼吸机等设备。

阿列克谢·崔称，目前全国各医院拥有的呼吸机总数为3294台，下个月还将购买978台。此外，医疗机构计划再订购1000台呼吸机。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统29日在包括内阁成员、国家机关及地方政府负责人出席的疫情防控工作视频会议上，责成国家委员会在两天内就实行类似3-5月的强化隔离措施提出意见并呈报总统审阅。

【编译：木合塔尔·木拉提】