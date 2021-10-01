8月份哈萨克斯坦银行业贷款余额环比增长2.7%

哈通社/努尔苏丹/10月1日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年8月底，哈银行业贷款余额16.457万亿坚戈（约合388亿美元），环比增长2.7%，较年初增长12.7%。其中，法人贷款余额7.222万亿坚戈，增长1%；自然人贷款余额9.235万亿坚戈，增长4.2%。

统计期内，哈银行业本币贷款余额14.561万亿坚戈，环比增长3.2%，占贷款总余额88.5%。其中，法人本币贷款增长1.6%，自然人本币贷款增长4.2%。外币贷款余额1.896万亿坚戈，下降0.7%。其中，法人外币贷款下降0.6%，自然人外币贷款下降5.4%。

从贷款期限看，长期贷款余额14.168万亿坚戈，增长3.1%；短期贷款余额2.289万亿坚戈，增长0.4%。小企业贷款余额2.894万亿坚戈，环比增长2%，占企业贷款总余额40.1%。从行业看，贷款余额占比较高的行业依次为工业（占比32.1%）、商贸业（21.1%）、建筑业（7.4%）和运输业（5.6%）。

2021年8月，非银行法人本币贷款平均利率为11.6%，上年同期为11.9%；自然人本币贷款平均利率为17.2%，上年同期为17.1%。

截至2020年底，哈银行业贷款余额为14.6万亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】