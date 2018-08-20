8月20日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月20日 -- 哈通社为各位读者总结8月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月20日,星期一

8月20日是阳历一年中的第232天，离全年的结束还有133（闰年则还有135）。



世界各国/地区节日：

匈牙利宪法节 每年8月20日为匈牙利宪法节。匈牙利国，通称匈牙利，是一个位于中欧的内陆国家。匈牙利与奥地利、斯洛伐克、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚接壤。

爱沙尼亚恢复独立日 1991年8月苏联政局的戏剧性变化使得三个波罗的海国家最终重获独立。1991年8月20日，在延续国家独立历史的基础上，爱沙尼亚签署了恢复独立的协议。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂成立影视工厂和制片中心。

2004年 俄罗斯公务员学院举行"SHUGYS"杂志介绍仪式。

2005年 阿拉木图市举行"上海文化周"活动。

2010年 亚美尼亚首都埃里温国家大学开设哈萨克语、历史和文化中心。

2012年 哈萨克斯坦与所罗门群岛建立外交关系。

【编译：冰山】