8月21日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 -- 哈通社为各位读者总结8月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月21日,星期二

8月21日是阳历一年中的第233天，离全年的结束还有132（闰年则还有133）。

世界各国/地区节日：

拉脱维亚独立日 拉脱维亚共和国，通称拉脱维亚，是位于波罗的海东岸的北欧国家，是波罗的海国家之一。北、南、东分别与爱沙尼亚、立陶宛及俄罗斯为邻，西边隔波罗的海与瑞典相对，东南国境则与白俄罗斯接壤。1991年8月21日，拉脱维亚共和国重新恢复独立。

摩洛哥青年节 每年8月21日为摩纳哥青年节。该日旨在纪念穆罕默德六世诞辰日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 根据总统令，哈萨克苏维埃社会主义共和国安全理事会成立。

1992年 哈萨克斯坦加入国际民用航空组织。

2000年 阿拉木图市为乌克兰著名诗人塔拉斯·谢甫琴科竖立纪念碑。

2012年 首都阿斯塔纳的哈萨克媒体中心（Kazmedia）举行揭幕仪式。

2016年 巴甫洛达尔市为玛莱萨热勇士竖立纪念碑。

【编译：冰山】