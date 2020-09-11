今年8月哈萨克斯坦公民共购买了2300多根金条

哈通社/阿拉木图/9月11日--2020年8月，我国居民从二线银行和非银行兑换处共购买了2353根金条，总重112.5公斤。

金条根据重量分为五个品种：5克、10克、20克、50克和100克。

在买家中最受欢迎的是重量为10克的金条，占总销售量的26％，即8481根金条。其次是100克的金条，共售出7248根（22％），20克金条售出7020根（21％），5克金条售出6388根（19％），50克金条售出4071根（12％）。

我国金条购买量最多的地区是阿拉木图市（购买量占已售金条总数量的55％），其次是阿特劳市（15％），努尔苏丹市（10％）和其他地区（20％）。

自该计划启动以来，银行和非银行兑换处已经回购了118根总重为3.2千克的金条。金条是投资和积累储蓄的长期工具，确保金条市场流动性的主要因素是银行和非银行兑换处可以按期向客户付款回购金条。

哈萨克斯坦央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。自2017年以来，共售出33208根金条，总重为1.19吨。

【编译：阿拉依】



