央行：8月出售2300多根金条

哈通社/阿斯塔纳/9月22日--据哈萨克斯坦央行新闻处消息，2022年8月，哈萨克斯坦居民从二级银行和部分兑换处购买了2395根金条，总重为68.6千克。

哈萨克斯坦央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。自该计划启动以来，已出售101846根总重为3.4吨的金条。

金条根据重量分为五个品种：5克、10克、20克、50克和100克。

其中最受买家青睐的是重量为10克的金条，占总销售额的26％，即26078根。其次是20克的金条，已售出21823根（21％），5克金条售出21732根（21％），100克金条售出20177根（20％），50克金条售出12036根（12％）。

金条是可信赖的投资工具。银行和非银行外汇兑换机构以当日支付的方式从民间回购金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

自该计划启动以来，二级银行和非银行网点共回购金条15 897根，总重量395公斤，占售出金条总量的15.6%。

目前，仅人民银行（Halyk Bank），欧亚银行（Еуразиялық банк），艾草银行（Jusan Bank），中央信贷银行，以及部分非银行兑换点可进行出售和回购金条业务。

【编译：阿遥】