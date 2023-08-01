印度“月船三号”月球探测器进入近月轨道 计划8月23日着陆

哈通社/阿斯塔纳/8月1日--据中新网报道，当地时间8月1日，印度空间研究组织(ISRO)在社交媒体上发文称，该国的月球探测器«月船三号»已完成绕地旋转，并成功进行了向月球变轨机动，目前已进入近月轨道。

据报道，«月船三号»号探测器的液体发动机计划在8月5日再次启动，将其送入月球轨道。随后，将进行四次变轨机动，将探测器送入距离月球表面约100公里的最终轨道。

据介绍，«月船三号»由着陆器、推进舱和月球车组成。着陆器将于8月17日分离，预计8月23日17时47分(印度时间)在月球表面着陆。按计划，月球车将在月球表面工作14个地球日，届时将对月球表面进行分析。

报道称，«月船三号»月球探测器旨在纠正此前«月船二号»发射中可能存在的错误。2019年8月20日，«月船二号»登月探测器进入月球轨道，9月7日，«维克拉姆»着陆器本应在可控条件下降落在月球表面，但当着陆器正常降至2.1公里高度时，突然发生故障并偏离路线，随后«维克拉姆»着陆器与指挥部失去联系。在一系列尝试失败后，印度空间研究组织的官员停止了与它重建联系的努力。