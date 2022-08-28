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    07:00, 28 八月份 2022 | GMT +6

    哈通社8月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

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    哈通社/努尔苏丹/8月27日 -- 哈通社为各位读者总结8月28日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    8月28日,星期日

    8月28日 是阳历年的第240天（闰年是241天），离一年的结束还有125天。 。
    世界各国/地区节日：

    美国梦想日 1963年美国民权运动领袖马丁·路德·金发表名为«我有一个梦想»的演讲。从这以后，8月28日成为美国非正式节日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1995年 比什凯克举行突厥语国家元首会议。

    1996年 匈牙利举行«哈萨克文学周»活动。

    2001年 纳扎尔巴耶夫总统著作《和平中心》举行首发仪式。

    2009年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的«阿布扎比»大厦奠基仪式。

    2014年 纳扎尔巴耶夫总统在土耳其首都安卡拉会见马其顿总统格奥尔基·伊万诺夫。

    2015年 总统会见对哈萨克斯坦进行正式访问的前塞尔维亚总统托米斯拉夫·尼科利奇。

    2018年 哈萨克斯坦邮政发行《为了地球上的生命》纪念邮票。

    2021年 哈萨克斯坦网球小将藏哈尔·努尔兰吾勒在布达佩斯举行的欧洲网球协会 (Tennis Europe)14岁以下比赛中夺冠。

    标签:
    黄金储备 哈通社简报
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