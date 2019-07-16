联合国报告：全球饥饿人数超过8.2亿

哈通社/努尔-苏丹/7月16日--据联合国新闻处消息，联合国15日发布的一份报告显示，在连续下降近十年之后，过去三年间，全球遭受饥饿的人口数量出现缓慢回升，目前共有8.2亿人无法获得充足的食物，占到全球人口总数的近九分之一。

15日发布的2019年度《世界粮食安全和营养状况》报告指出，2018年，非洲的饥饿水平上升了近20%，营养不良状况十分严重。尽管拉丁美洲和加勒比地区的饥饿人口比例仍然维持在7%以下，但这一数字正在缓慢爬升。南亚地区的消除饥饿工作在过去五年间取得了显著进展，但仍有近15%的人口处于粮食不安全状态，营养不良的人口数量居全球之首。

这份报告由联合国粮农组织、农发基金、联合国儿基会、世界粮食计划署与世界卫生组织共同在«可持续发展高级别政治论坛»召开期间发布，表明实现2030年可持续发展目标第2项«零饥饿»的工作仍然面临«巨大挑战»，呼吁国际社会«采取更加大胆的行动……开展跨行业合作»，以应对这一严峻形势。

报告发现，在许多经济增长出现放缓的国家，饥饿水平正在上升，中等收入国家，以及大量依赖大宗商品出口的国家尤其如此。全球经济复苏进展不一«正在影响消除饥饿和营养不良的努力»。此外，这些国家的收入不平等现象也在加剧，使得贫困、脆弱和边缘化的群体更加难以应对因经济状况不佳而导致的粮食不安全。

今年的报告首次引入«中度或重度粮食不安全»这一全新的监测指标，对于饥饿和粮食不安全状况做出更加广泛的评估。

报告表示，中度粮食不安全的群体不能确保定期获得充足和营养的食物，不确定未来能否继续获取食物，不得不通过降低所摄入食品的质量或是减少摄取的数量来勉强度日，«即便不一定处于饥饿状态，也面临着营养不良和健康不佳的严重风险»。

报告估计，全球共有超过20亿人处于这一状态，其中绝大多数生活在低收入和中等收入国家，但在北美和欧洲的高收入国家也占到人口总数的8%，且女性的比例略高于男性。

报告显示，自2012年至今，全球减少新生儿出生体重过低现象的努力没有取得进展。虽然过去六年间，发育迟缓的五岁以下儿童数量减少了10%，但这一速度仍不足以实现到2030年使全球发育迟缓的儿童数量下降一半的目标。

与此同时，各国的超重和肥胖人口比例持续上升，尤其是在学龄儿童和成人群体当中。

报告强调，各国须采取«倾向贫困群体的政策，以及以人为本的包容性结构改革»，通过经济和社会政策来缓解经济周期性下行对于食品安全的不利影响，避免削减必须的社会服务，从而确保按照2030年可持续发展议程所提出的目标，«消除饥饿、粮食不安全以及各种形式的营养不良»。