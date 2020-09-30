今年8月对实体经济发放的贷款增加了2%

哈通社/努尔苏丹/9月30日--据哈萨克斯坦央行新闻处消息，截至2020年8月底，银行对实体经济发放的贷款总额为141930亿坚戈，比上月增长1.9％。发放给法人实体的贷款总额增长了2.2％，达到72885亿坚戈；发放给个人的贷款总额增长了1.5％，达到69045亿坚戈。

本月以坚戈发放的贷款总额增加了2.1％，达到119864亿坚戈。其中，对法人实体发放的贷款增长了2.8％，对个人发放的贷款增长了1.6％。外币贷款总额增长了0.6％，达22066亿坚戈。其中，对法人实体发放的贷款增加了0.7％，对个人发放的贷款减少了1.7％。截至2020年8月，以坚戈发放贷款的份额为84.5％（2019年12月为83.4％）。

本月的长期贷款总额增加2.3％，至121958亿坚戈，短期贷款总额减少0.6％，至19973亿坚戈。

对小企业发放的贷款在2020年8月增加了2.5％，达到22306亿坚戈（占实体经济贷款总额的15.7％）。

若按行业划分，银行发放贷款最多的行业是工业（占实体经济贷款总额的14.0％）、贸易（11.6％）、建筑业（4.9％）和运输业（3.6％）。

2020年8月，以坚戈发放给非银行法人实体的贷款的加权平均利率为11.9％（2019年8月为11.9％），个人为17.1％（2019年8月为18.8％）。

【编译：阿拉依】



