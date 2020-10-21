前8个月哈萨克斯坦与阿联酋贸易额达3.5亿美元

哈通社/努尔苏丹/10月21日 -- 据统计分析网站finprom.kz数据，2020年1-8月， 哈萨克斯坦与阿联酋贸易额为3.5亿美元。其中，哈出口2.7亿美元，进口7530万美元。

截至2020年6月底，阿联酋对哈累计投资25亿美元，同比增长12.7%。

值得一提的是，哈萨克斯坦总理马明10月初对阿布扎比进行了工作访问，并与阿联酋副总理兼总统事务部部长阿勒纳哈扬举行会谈。

双方商定在经贸、金融、投资、交通、农业、石化、航天、矿山冶金、能源等领域开展合作，实施总金额为61亿美元的21个投资项目。

这些项目旨在为哈建立高附加值和高收益率的新产能，开发国内外市场需求潜力，创造高质量的就业岗位，引进先进科技和经验。

21个项目中有10个涉及高附加值食品生产，哈将成为阿联酋实施《2051年前粮食安全战略》的重要环节，并将推动双边贸易进一步扩大。

截至2020年10月，哈境内阿资法人企业及分支机构共193家，数量同比增长10.9%。其中，大型企业9家；中型企业5家；小型企业179家。阿企业在哈主要从事批发零售和汽修（49家）；运输仓储（23家）；科技行业（15家）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】