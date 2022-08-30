哈通社8月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/8月30日 -- 哈通社为各位读者总结8月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月30日,星期二

8月30日是阳历一年中的第242天 （闰年第243天） ，离全年的结束还有123天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦宪法日 1995年8月30日，哈萨克斯坦全体公民对新宪法草案实行全民公决。最终，90.58％的公民参加了公决，89.14％赞成并通过新宪法，取代了1993年1月28日颁布的过渡宪法。之后，新宪法在1998年和2007年得到了补充和修改。政府将每年8月30日定为«宪法日»，全国放假3天。

土耳其胜利日 每年8月30日为土耳其胜利日。旨在庆祝民族解放战争胜利。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1999年 阿拉木图州为著名作曲家努尔黑萨•特列恩迪耶夫竖立纪念碑。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的宪法15周年纪念阅兵仪式。

2012年 彼得罗巴甫尔市为伟大诗人玛合詹·朱玛巴耶夫竖立纪念碑。

2015年 米兰世博会哈萨克斯坦国家馆隆重举行宪法日庆祝活动。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统对中国进行国事访问。