里约奥运还缺8.4亿美元！州政府宣布进入“财政公共灾难”状态

距离夏季奥运会揭幕（8月5日）已不足50天，可在这关键时刻，主办城市巴西里约热内卢州政府却于周五宣布，由于里约奥运会筹备缺少资金，从即日起进入"财政公共灾难"状态。

在得到巴西代总统特梅尔临时政府的批准后，里约热内卢州政府6月17日以官方公报的形式发布了实施紧急状态的法令。

里约州政府临时州长多内雷斯当日指出州政府财政危机已让基本公共服务出现诸多困难，这或将导致公共安全、卫生、教育、城市交通和环境保护出现彻底崩溃。这些因素正在阻止里约州履行其对举办奥运会和残奥会的承诺。不过，在宣布"财政公共灾难"状态后，将有助于州政府采取特别措施筹集奥运会所需资金8.4亿美元。

新华社次日援引一位巴西政府官员透露，巴西联邦政府将向其下拨8.49亿美元的紧急财政资金，用于该州安保和基础设施建设，从而保证里约奥运会的顺利进行。

但事实上，巴西联邦政府财政状况也已捉襟见肘。据路透稍早报道，巴西正在考虑退出联合国工业发展组织等34个二线国际组织，意在节省成本。由于财政危机，巴西已欠下联合国等国际机构8.66亿美元，其海外工作人员甚至连支付房租都有困难。

除了联邦政府支持，据媒体报道，处理危机期间，里约州公务员将仅发部分工资。奥运筹备工作中，一些工程项目将不以有关规定招标。

中国新闻网报道称，此次里约热内卢州政府通过法令宣布进入公共灾难状态，在巴西历史上尚属首次，因而受到一些法律专家的质疑。有专家认为，该法令是"违宪"的，是"不当的行政行为"，至少将触发薪金不足的公务员的"抗诉"。

巴西分为联邦、州、市三级政府，油气产业占据里约州政府收入的三分之一。由于大宗商品价格低迷，总统涉嫌贪腐调查导致政局动荡等问题，IMF预期巴西经济今年或将继续萎缩3.8%，跌幅与去年相同。而在巴西经济萧条的大背景下，里约州政府的税收也大不如前。另外，里约还是处于贪腐丑闻中心的巴西石油公司（Petrobras）的总部。

据媒体报道，由于举办奥运，里约州今年财政赤字或将达67亿美元。今年到目前为止，里约州预计预算赤字超过190亿雷亚尔（约366.187亿元人民币）。

另外，Business Insider有报道称，街头抢劫等暴力横行、寨卡病毒都是萦绕在此次奥运会上空的阴霾。

来源：界面