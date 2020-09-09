财政部：今年前8个月国家预算收入达5.5万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/9月9日--哈萨克斯坦财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫在政府会议上表示今年前8个月国家预算的收入总额为5.5万亿坚戈，完成了收入总计划的95.5％。

财政部长在政府例行会议上说：“根据初步数据，今年前8个月国家预算绩效指标如下：国家预算的收入总额为5.5万亿坚戈，完成了收入总计划的95.5％。共和国预算获得了3.455万亿坚戈的收入，实现了收入总计划的85％。未实现收入计划的金额为6100亿坚戈，主要原因是征得的增值税和企业所得税减少。”

据他介绍，以下因素影响了征得的企业所得税减少：主要出口商品价格平均下降了14.4％，854名大型纳税人的申报预付款项减少，与去年同期相比减少了2292亿坚戈，来自二级银行的收入减少了90亿坚戈。

“未实现收入计划中增值税减少的主要原因是：增值税退税额比去年同期增加了63.4％，即增加了2018亿坚戈。其次，根据电子发票信息系统的数据，销售营业额减少了11.6％。其中跌幅最大的是采矿业，与去年同期相比营业额下降了33.2％，即3.9万亿坚戈。”部长说。

正如部长所说，未实现收入计划中增值税减少的主要原因是：在大流行期间对约2.06万个纳税人实行了隔离检疫制度，从而导致其经济活动减少，营业额减少了2650亿坚戈，哈萨克斯坦与第三国之间的贸易额与2019年前7个月相比减少10.5％，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家之间的贸易额与2019年上半年相比减少了11％。

【编译：阿拉依】



