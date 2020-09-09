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    14:14, 09 9月 2020 | GMT +6

    前8月哈国共生产石油和凝析油5830万吨

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    哈通社/努尔苏丹/9月9日 – 在9日于总理府由政府总理阿斯哈尔·马明主持召开的政府例行工作会议上，能源部部长努尔兰·诺海耶夫介绍了2020年1~8月哈萨克斯坦燃料和能源领域的状况。

    据其介绍，根据2020年1月至8月的统计，哈萨克斯坦的石油和凝析油产量达到了5830万吨，而2020年全年的生产计划目标为8520万吨。

    报告期内，出口石油4730万吨，预计全年将出口6750万吨。

    报告期内天然气产量达377亿立方米，预计全年产量可达565亿立方米。

    国内对天然气的消费需求量为102亿立方米，2020年全年预计为165亿立方米。

    液化天然气生产规模达206万吨， 1~8月国内市场消费了其中的140万吨。2020年全年预计将生产320万吨。

    石油产品在2020年前8个月的总产量是740万吨，其中：

    汽油产量-287万吨；

    柴油产量-300万吨；

    喷气燃料产量-27.7万吨；

    燃料油产量-130万吨。

    2020年全年计划生产各类石油产品总计1160万吨。

    2020年1月至8月的沥青产量达到67.5万吨，而2020年的计划为98.3万吨。

    «目前，国产汽油已经能够100%的满足国内燃油市场的需要。»诺海耶夫说。

    前八个月，石化产品产量达到26.2万吨， 2020年计划生产总量是40万吨。

    在报告期内，发电量为695亿度， 2020年全年计划为1052亿度。

    能源部长指出，发电量的计划与全年的能耗情况直接相关。

    报告期内，国内能源领域未发生任何紧急情况。

    报告期内，铀产量达到了1.35万吨，预计全年可生产1.93万吨。

    诺海耶夫表示，能源部将监督各项目生产指标的具体进度。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 能源 能源部 石油 黄金储备
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