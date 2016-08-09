里约8.5万人维持治安 犯罪依旧猖獗

里约热内卢--如果反扒也是一项奥林匹克赛事，那么巴西官方应该可以赢得一枚奖牌了。

为了应付日益猖獗的街头犯罪，政府在里约部署了多达8.5万人的安保力量，其中有2.3万名军人，他们在繁忙的十字路口站岗，或是开着军用吉普车在街头巡逻，手中的武器威胁地指向人行道。

还有一些更有意思的展示，比如在这座城市著名的依帕内玛海滩(Ipanema Beach)，有一艘军舰沿着海岸线巡逻。



然而，大量的武力展示并没有完全击败犯罪。开幕式的安全主管周五在离开奥林匹克体育场时遭到了持刀抢劫；星期六，一颗流弹击中了骑马赛事场馆外的媒体帐篷，差点击中一位新西兰体育官员；星期六晚上，葡萄牙教育部长在里约的高档环礁湖一带散步时遭遇袭击，这里也是赛艇赛事的主办地点。



在筹备奥运会的过程中，巴西官员们曾面临一系列挑战，这些问题吓坏了不少外国游客，比如说对兹卡(Zika)病毒的恐慌，恐怖主义袭击的威胁，以及关于城市水污染那些毫不客气的新闻报道。



但最近涌现的街头犯罪，才是最令这个城市的官员与居民们焦虑的问题，不法行为的激增令人尴尬，自从周五夏季奥运会开幕以来，这座城市里一直萦绕着骄傲与狂欢的气氛，他们担心这样的气氛会遭到破坏。



尽管有最近的那些事故，包括周六发生在男子自行车赛终点线附近的炸弹恐慌，大多数游客和居民还是说，他们觉得很安全。"现在，这里可能是全巴西最安全的地方了，"46岁的冰淇淋小贩伊莎贝拉•卡瓦略(Isabela Carvalho)说，这时街头有一群警察骑着摩托车，鸣着警笛呼啸而过。



但是武力的展示也招来人权活动人士的批评，担心过分强硬的治安管制会导致权力滥用，特别是在通常被称为"贫民窟"(favelas)的那些低收入社区。



阿莱茂住宅区(Complexo do Alemão)就是这样的一个社区，上星期，军方和警方在这里举行了一场联合行动，两人丧生。



官方努力安抚游客们，指出这届奥运会的安保力量是2012年伦敦奥运会的两倍还要多。他们还指出，里约曾经成功地举办过不少体育盛事，包括2014年足球世界杯。



由于预算缩减，政府难以向警察支付薪资，因此这座城市的安全问题进一步激化。自6月政府宣布"金融灾难"后，人们便开始感到了危机。



最近几周以来，一些迟迟未能拿到薪资，或是只拿到部分薪资的警察在里约国际机场示威，向抵达机场的旅客们举着"欢迎来到地狱"的标语。

一位名叫法比奥•内拉(Fábio Neira)的警局局长说，欠薪令警察们士气低落。"这给我们带来了极大的财政困难，要知道月初时你还得付账单，交房租和电费，"他在采访中说。



尽管联邦政府后来拨了8.5亿美元的紧急财政援助，用于奥运会期间的安保费用，内拉说，这些钱连支付在五六月期间超时工作的工资都不够。



他补充说，工作环境仍然糟糕透顶，有些警察局连笔和手纸都没有，甚至没钱给车子加油。



巴西媒体更倾向于关注肆无忌惮的街头抢劫，以及发生在城市较为富有地区的暴力事件，但专家们说，受犯罪率上升影响最大的还要算是里约的贫民。



里约坎迪杜•门德斯大学公共安全与公民研究中心协调员朱莉塔•伦格鲁贝(Julita Lemgruber)教授说，街头犯罪的上升，部分与官方未能成功改善贫民窟地区的公共安全有关。



2008年，里约热内卢州开展了一项雄心勃勃的行动，它创立了"警方平定小队"(Police Pacification Units)，旨在打击有恃无恐的贩毒团伙。这个计划还有一系列治安管理和社会工作作为基础，奥运会文件中曾经大量引用这项行动，证明这个城市有安全方面的长远打算。



国际特赦组织(Amnesty International)驻巴西执行总管阿蒂拉•罗克(Atila Roque)说，这项计划中充满滥用权力，激化了警察和居民之间的矛盾，有些人已经呼吁早日结束这个行动。



国际特赦组织引用巴西公共安全部的数据，称去年这座城市里的杀人案中，有20%是由警察导致的。去年有645起警察杀人事件，2013年这个数字是400起。根据这些数据，今年4月到6月，死于警察之手的人数是去年同期的两倍。其中大多数死者是年轻的黑人男性。



马雷(Maré)是遭受警察暴力尤为严重的社区之一，这个杂乱无章的贫民窟坐落在里约国际机场与依帕内玛和科帕卡巴纳的富人区之间。这里的贩毒团伙和民兵组织之间经常发生暴力冲突，政府早就想控制局面。世界杯之前的几个月，军队占领了这个社区，驻扎一年。



埃利安娜•索萨•席尔瓦(Eliana Sousa Silva)在马雷长大，是本地一个非盈利组织的创始人，她说随着奥运到来，警察的行动也愈来愈频繁。上月月底，住在附近的记者报道，警察的行动持续了整整三天，还出动了重型武器。



她说，"奥运会和世界杯以及里约举办的其他盛事一样，对于马雷的居民们来说都是非常紧张的时刻。"她又补充说，警方的行动一般都非常严厉。"政府想保证什么事也不出，就为了向世界展示里约。" （来源：纽约时报）