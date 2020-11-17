哈萨克斯坦航空公司的航空运输服务价格下降8.5%

哈通社/努尔苏丹/11月17日--据Finprom.kz网站消息，哈萨克斯坦航空公司的收入减少了一半，其主要原因是客运量的减少。 与去年同期相比，旅客运输量减少38％，货运量减少19％。

根据10月底的统计数据，航空公司提供的旅客运输服务价格在一个月内下降2.4％，一年内下降8.5％。

今年，首都努尔苏丹市的航空运输服务价格下降36.9%，阿拉木图的下降28.8%，奇姆肯特下降28.7%。

全国17个地区内，以下四州的航空运输服务价格呈上涨趋势：西哈州（航空运输服务价格一年内上涨34.4%），阿特劳（13.1%），卡拉干达（11.4%）和库斯塔奈（4.5%）。

受新冠肺炎疫情形势影响，哈萨克斯坦加强了出入境限制措施。

哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会决定延长对57国公民的免签政策暂停期限至2021年5月1日。

同时，延长针对中国和印度公民的72小时过境免签政策暂停期限至2021年1月1日。

哈萨克斯坦和土耳其之间的国际航班班次从每周的33班减少至20班。

2020年1月至10月，哈萨克斯坦航空公司共运输旅客440万人次，该数据同比减少38.2%。

2020年10月，各家航空公司运输旅客62.15万次，该数据环比增长2.1%，同比下降19.5%。

报告期内，旅客周转量为 68亿人公里，一年内减少2.1倍。 10月份的旅客周转量为9.172亿人公里，比今年9月减少2.6％，与2019年同期相比减少35.7％。

同时， 航空货物运输量为1.75万吨，同比减少18.5％。 10月份的航空运输量为2.1万吨，与今年9月相比，下降16.7％，同比下降17.2％。

【编译：阿依波塔】