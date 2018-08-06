8月6日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月6日 -- 哈通社为各位读者总结8月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月6日,星期一

8月6日是阳历一年中的第218天，离全年的结束还有147（闰年则还有148）。

世界各国/地区节日：

国际电影节日 1932年08月06日最早的国际电影节威尼斯国际电影节创办，这是世界上第一个国际电影节，被誉为国际电影节之父。

牙买加独立日 ，每年8月6日是牙买加的独立日，1962年8月6日牙买加从英国殖民统治权力下获得独立性。

世界反核武器日 8月6日是世界反核武器日。1945年8月6日和8月9日两枚原子弹分别落在了日本的广岛和长崎，那是人类首次遭遇核武器的袭击。

玻利维亚独立日 每年8月6日玻利维亚独立日。玻利维亚位于南美洲中部，内陆国。东北与巴西为界，东南毗邻巴拉圭，南邻阿根廷，西南邻智利，西接秘鲁。属温带气候。1825 年 8 月 6 日宣布独立，为纪念解放者玻利瓦尔取名玻利瓦尔共和国，后改为现名。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2010年 韩国大邱广域市举行"阿拉木图文化周"活动。

2012年 哈萨克斯坦田径运动员奥尔加•雷帕科娃在伦敦奥运会女子三级跳项目中获得金牌。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统对巴甫洛达尔州进行工作视察。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统召开政府扩大会议并宣布重新成立政府内阁。

【编译:冰山】