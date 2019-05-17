法国今年第一季度失业率降至8.7% 创10年新低

哈通社/努尔-苏丹/5月17日--据新华社报道，法国官方16日公布的数据显示，法国2019年第一季度失业率降至8.7%，创下10年新低。

法国统计局当天公布的数据显示，法国失业率从2018年第四季度的8.8%降至2019年第一季度的8.7%。分析普遍认为，目前法国失业率继续处于下降区间，失业人数持续减少。



数据同时显示，如果不包括失业率往往较高的法国海外领地，法国本土的失业率从2018年第四季度的8.5%下降至2019年第一季度的8.4%，也处于10年来的低点。



法新社、《世界报》等媒体的分析认为，马克龙2017年5月就任法国总统以来采取的降低失业率措施已经取得初步成效。马克龙上任伊始，法国的失业率超过9%。



马克龙在竞选总统中曾表示，希望在2022年将法国失业率降至7%。他担任总统职务的头几个月里便寻求通过改革劳工法来解决失业问题。



虽然2018年法国经济增长率仍然较低，但新的就业岗位仍在继续增加，将就业率推升至1980年以来的最高水平。法国统计局预计法国就业率近期仍将保持稳定。



法国失业率下降在一定程度上反映法国的经济状况有所改善，但仍在持续进行的示威活动不可避免地对大城市的商业活动形成冲击。另外，法国目前的失业率仍然远高于德国、英国等国家。



欧洲议会选举即将于5月底举行，《金融时报》分析认为，失业率下降的数据有利于马克龙阵营的选情。目前法国执政的共和国前进党与极右翼政党的支持率难分高低。