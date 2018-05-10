哈萨克斯坦月平均工资同比增8.7%

哈通社/阿斯塔纳/5月10日 - 哈萨克斯坦分析机构Energyprom研究报告称，2018年一季度哈萨克斯坦月平均工资为15.24万坚戈，较2017年同期同比增8.7%。

值得一提的是，月平均工资上涨的同时，我国公民的购买力指数也较2015年一季度以来，首次呈现较高水平的增长。



报告指出，哈萨克斯坦平均月工资最高的地区是曼格斯套州。该州平均月工资在一年内增长了14%，达28.2万坚戈。



在平均月工资的额度方面，其他较高的地区分别是：阿特劳州-27.99万坚戈（+9,2%），阿斯塔纳市-22.35万坚戈（+9.9%），和阿拉木图市-18.78万坚戈（+4.4%）。



以行业计算，最高月平均工资出现在保险和金融领域。2018年一季度相关领域月平均工资为29.9万坚戈（+2.8%）。



月平均工资第二位的是科研领域，为25.51万坚戈（+7.2%）。



工业领域的技术人员月平均工资为22.33万坚戈（+11%）。不过值得一提的是，工业当中，矿业工人的月平均工资达36.62万坚戈（+13%）。



2017年哈萨克斯坦全国范围的月平均工资额度为14.97万坚戈（459美元）。



【编译：木合塔尔·木拉提】