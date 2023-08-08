哈通社8月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 -- 哈通社为各位读者总结8月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月8日，星期二

8月8日是阳历一年中的第220天 （闰年第221天） ，离全年的结束还有145天。

世界各国/地区节日：

世界猫日 每年8月8日为世界猫日。国际猫猫日于2002年由国际动物福利基金会倡议设立，该日旨在让社会更多的关注猫。

国际登山日 1786年，由Jacques Balmat和Michel-Gabriel Paccard成功登顶西欧的最高峰阿尔卑斯山。阿尔卑斯山是一座位于欧洲中心的山脉，它覆盖了意大利北部边界、法国东南部、瑞士、列支敦士登、奥地利、德国南部及斯洛文尼亚，海拔4,810 米。

奥格斯堡和平日 于1648年签订的《威斯特伐利亚和约》标志着«三十年战争»（Dreißigjähriger Krieg）的结束，也结束了战争期间对新教徒的迫害。为了庆祝这个日子，后来每年的8月8日都是奥格斯堡人欢度节日的时刻。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1998年 阔克舍套市瓦里汉诺夫国家大学为哈萨克著名科学家、教育家、历史学家乔罕•瓦里汉诺夫竖立纪念雕像。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统签署批准《哈萨克斯坦共和国儿童权利法》。

2011年 美国洛杉矶举行《哈萨克斯坦：照片现象》文化-电影节开幕仪式。

2012年 «阿斯塔纳商业世界»刊物公布关于纳扎尔巴耶夫总统的官方传记。

2013年 哈萨克斯坦养老基金储蓄正式成立。

2013年 鞑靼斯坦首府喀山市举行哈萨克著名诗人马赫詹•朱玛巴耶夫诗集塔塔尔文版首发仪式。

2017年 国家地理频道拍摄关于阿斯塔纳世博会主场馆«光明世界»的纪录片。