8月份QazVac疫苗产能将提升至60万剂/月

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 哈萨克斯坦政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫23日在新闻吹风会上介绍了国产新冠疫苗的生产情况，并回应了该疫苗今后是否会出口邻国的问题。

据托赫詹诺夫称，目前QazVac疫苗的月生产量已经提升到了10万剂，7月份也将保持这一产能数据。

而从8月和9月开始，QazVac疫苗的月产能将被提升至60万剂。

«现阶段，疫苗的产量处于密切监控当中。»他说。

副总理指出，目前QazVac疫苗供应量十分充足，各地疫苗接种站点尚有3万余剂余量。一旦某地区出现疫苗短缺情况，将会立即得到补充。

«至于为邻国提供疫苗的问题，是的，确实有国家向我们提出了相应的请求。»他说。

托赫詹诺夫表示，哈萨克斯坦将首先确保针对本国公民的疫苗供应。因此，6、7、8月期间，没有制定任何疫苗出口计划。

«吉尔吉斯方面有提出正式的请求，昨天我们就此进行了讨论。在疫苗的产能提升到60万剂/月以后，预计9月份我们将能够拥有100万剂QazVac疫苗的库存余量，届时我们将考虑这个问题。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】