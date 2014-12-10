美国中情局被曝花8000万美元请专人

哈通社阿斯塔纳12月10日电，据中新网援引据路透社10日报道，美国参议院报告显示，美国中央情报局向一家公司支付了8000万美元，该公司为中情局设计了"水刑、打脸和模拟葬礼"等部分酷刑。

报告称，这家公司由两名美国前空军心理学家运营，这两人没有审讯或反恐经验。从2005年至2009年，中情局把超过80%的审讯项目外包给了这家公司，中情局还向该公司支付了100万美元，保护该公司及其雇员免于承担相应的法律责任。

该报告质疑这两名心理学家的资质，指控他们违反职业操守。美国参议院情报委员会主席称，这两名心理学家设计的系统对一些被中情局关押的人构成了严刑逼供。

"两名心理学家都没有任何审讯经验，对基地组织不是特别了解，也没有反恐背景，甚至没有相关的文化或语言经验，"报告称。

"能不能别烦我？"该公司的一名心理学家说。"我甚至无法确认或否认自己是否曾参与其中。问中情局去。"

美国会参议院9日发布报告，这份报告名为"CIA拘押与审讯报告"，里面详细记录了自"9•11"事件以后，CIA如何利用"水刑"、关禁闭、剥夺睡眠等残忍手段从恐怖嫌犯口中获取情报。整个报告耗时5年时间，耗资4000多万美元。参议院9日公开的只是报告中一份近500页的概要，而全长6000多页的报告全文尚未全部解密。