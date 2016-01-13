使用捐赠精子怀孕的女性人数不断上升，但是许多人觉得私人诊所的费用过于昂贵，因此纷纷寻找其他的途径。

这就使得一些妇女不得不使用没有执照的精子捐献者。但是这样做是否会带来一些健康隐患呢？



英国一位41岁的男子西蒙•沃特森（Simon Watson）就是这样一名无照的精子捐献者，他每周捐献一次精子，已经长达16年之久。



他在接受BBC的一个访谈节目中表示，每周都会"孕育"一名婴儿，并称自己的精子现在大约已经孕育了800个孩子。



他还说，在4年之后希望能够突破1000。



孩子遍天下







沃特森说，自己的孩子遍天下，从欧洲的西班牙到亚洲的台湾。



他说，希望自己能够成为这项纪录的世界保持者，多多益善，而且不想让别人打破他的纪录。



在英国，能够符合全民健康保健（NHS）免费接受人工授精（artificial insemination）治疗的女性人数很少，因此很多人不得不到昂贵的私人诊所接受治疗，每一次的费用为500到1000英镑。



通常，每名捐献精子的男子最多只能孕育10个孩子。



但是，沃特森每次捐献一次精子只收50镑，他的很多用户是通过脸书（Facebook）找到他的。



通常人们所关心的问题是他是否有任何遗传性疾病，之后双方则约会见面， 见面地点包括公路加油站。



有些客户可能会为此预订一家旅店客房，另外一些客户则不在意使用公共厕所。



通常，沃特森自带人工授精所用的注射器等，他每3个月还要做一次性病检验，并把检验结果证书在网上张贴。



沃特森声称他的精子让接受者第一次就怀孕的比例占三分之一。



他解释说，如果使用私人诊所，客户需要走许多繁琐的程序，比如咨询、各种化验等，还要支付很高的费用。



他说，如果你能找到可靠的私人捐精者，彼此达成协议，那何乐而不为呢？



"令人不安"



然而，批评人士说，虽然沃特森这样做并不犯法，但是对那些使用他服务的妇女来说还是可能会带来健康隐患，例如性病、遗传疾病等。



此外，这些通过捐精而出生的孩子的健康以及他们的福利状况也不容忽视。







劳拉说，使用没有执照捐精男子的女性应该三思而行



英国专业人士劳拉表示，通常可能不会有什么事，但是一旦出事，可能就是"非常可怕的"。



尤其是如果有大量的妇女使用的是同一名男子的精子，这就意味着这些孩子有着数百个同父异母的兄弟姐妹。



英国在2005年修改了有关精子捐献的法律，捐献者不能再匿名。使用捐赠精子而受孕出生的孩子在年满18岁之后有权知道他们的生父是谁。



但是捐精者则没有权力查询他们的精子所养育后代的情况。



而沃特森本人曾结过两次婚，并有3个孩子，在他的第一次婚姻失败后，他开始捐献精子。



他承认自己这样做的主要原因是自我满足。



但是根据英国人类生育和胚胎监管当局的规定，每个精子捐献者孕育的子女不能超过10人。





英国精子库对精子质量要求极高



英国对官方登记的精子捐献者有严格的筛查程序，英国在2013年在伯明翰市成立了国家精子库，但登记捐献精子的男子人数少得可怜，远远满足不了人们的需求。



据悉，精子捐献者人数少的其中一个原因是，对精子质量要求非常高，捐精者需要一周来诊所两次，并且连续3到4个月，经历一系列的广泛测试后还要把精子冷冻，到这一步大约有80-90%的捐精者都过不了关。



虽然，沃特森的儿子很支持和理解父亲，觉得拥有众多的同父异母的兄弟姐妹很不错，但劳拉表示，并不是所有当事人在长大成人后都会这么想。



劳拉还说，她理解人工授精费用昂贵使得一些人另找途径的想法。



但是她说，如果想做父母的人无法承担正当渠道的高额费用以确保母婴安全，是否应该深思一下你是否适合做孩子的家长呢？



因为，养孩子本身就是一件花钱的事。（来源：BBC中文网）