哈萨克斯坦每天生产超过800吨的禽肉

哈通社/努尔苏丹/7月1日--据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，2020年前5个月，我国禽肉产量与去年同期相比增长6.3％。从一月到五月，共生产了近10万吨的禽肉。

哈萨克斯坦的禽肉主要由24家养殖场生产，每天共生产超过800吨的禽肉，其中，阿克莫拉州-生产超过200吨，阿拉木图州-大约350吨，阿克托别州和阿特劳州-大约7吨，东哈州-130吨，西哈州、江布尔州和卡拉干达州-超过20吨，库斯塔奈州和巴甫洛达尔州-14吨，北哈州-6吨，突厥斯坦州-近45吨。

预计到今年年底，所有类别的农场将共产生近30万吨禽肉。

值得一提的是，2019年，我国共生产了22.3万吨禽肉，而2018年的产量为19.2万吨。由于我国禽肉产量的稳定增长，禽肉进口份额从2018年的49％降至2019年的45％，下降了4％。

禽肉产量实现增长是因为实施了肉类行业发展计划，以及政府扩大了对禽肉生产业的支持。在家禽发展方案的框架内，正在采取措施，为新建家禽养殖场和现有家禽养殖场的现代化建设提供资金，以进一步替代禽肉进口。

目前哈萨克斯坦有五个家禽场的建设仍在继续。还在着手恢复阿拉木图州«OTAN Green Food»、阿特劳州«Meken Chicken» 和库斯塔奈州«Komsomolskaya»家禽养殖场的工作。

我国生产高质量禽肉的现代化家禽养殖场之一是位于奇姆肯特市的«Shymkent құс»。该养殖场生产鸡蛋和禽肉已有14年了，每年可生产1.15亿个鸡蛋和2000吨禽肉。目前，该养殖场的家禽总数已超过60万只，其中蛋鸡约40万只，幼鸡9.2万多只，肉鸡11.5万只。该公司共有320名员工，平均工资为10.5万坚戈。

【编译：阿拉依】