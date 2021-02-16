自年初以来已有800多名归国哈侨获得“血亲同胞”身份

哈通社/努尔苏丹/2月16日 – 据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，自年初至2月1日，已有877名归国哈侨获得“血亲同胞”身份。自1991年独立以来，累计已有107.12万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

今年年初以来移民哈萨克斯坦的哈萨克族“血亲同胞”当中，半数以上（65.9%）来自乌兹别克斯坦。其他分别来自：中国（19.3%）、土库曼斯坦（6.3%）、蒙古国（4.2%），以及其他国家（4.3%）。

移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（40.9%）、曼格斯套州（12.5%）和突厥斯坦州（6%），以及努尔苏丹（6％）和奇姆肯特（16.9％）等城市。

根据截至2021年2月1日的数据显示，58.7％的移民属于适龄劳动力人口，21.4％为未成年人，19.8％为退休人口。

根据早前报道，托卡耶夫总统于2020年5月13日签署批准了《关于就移民程序调节问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案。

与此同时，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫下达的工作指示，从其他国家移民到哈萨克斯坦的哈萨克族同胞称呼今后将从“归国哈侨”变更为“血亲同胞”。

【编译：阿拉依】



