新冠疫情：美洲地区上周报告800万新冠病例 创新高

哈通社/努尔苏丹/1月27日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织下属美洲区域机构泛美卫生组织今天表示，上周，美洲地区报告了800多万新的新冠病例，达到自疫情开始以来的最高周病例数，比前一周高32%。

该组织表示，整个地区的死亡人数也有所增加，新死亡人数为1万8000人，比前一周相对增加了37%。

在北美，美国仍然是出现新感染人数最多的国家，尽管病例在过去一周减少了近100万。相比之下，在墨西哥南部的许多州，新感染病例在过去7天里增加了两倍。

在中美洲，周死亡人数比前一周增加了107%，伯利兹报告的新感染率最高，洪都拉斯和哥斯达黎加的感染正在加速。

在南美洲，巴拉圭和圭亚那的新冠病例几乎每两天就增加一倍。玻利维亚、秘鲁和厄瓜多尔的感染率尤其之高。阿根廷报告的病例超过79万7000例，巴西报告的病例数为47万7000例，比前一周增加了193%。

与此同时，在加勒比地区，新冠疫苗接种率处于低下的海地和法国海外省马提尼克岛报告说他们的疫苗接种率在大幅上升。

很明显，奥密克戎目前已成为美洲地区的主要新型冠状病毒毒株。

新冠对儿童的影响

泛美卫生组织表示，由于疫情规模扩大，越来越多的不同年龄的人感染了新冠病毒。因为接种疫苗的成年人可以很好地预防严重疾病，所以大多数住院病例发生在未接种疫苗的人群中——包括儿童。患有糖尿病和哮喘等合并症的儿童尤其处于脆弱境地。虽然这些孩子中的大多数正在康复，但并非所有人都是如此。

此外，新冠疫情并不是儿童面临的唯一风险。

在过去的两年里，美洲数百万儿童错过了他们的常规医疗检查，使常规疫苗接种受到影响。

事实上，疫苗接种覆盖率下降得如此之大，以至于各国面临失去过去20年在免疫接种方面所取得的进展的风险。

与此同时，该地区继续面临着有史以来最严重的教育危机，数百万儿童仍未重返校园。因此，儿童和青少年的精神和心理健康正受到严重影响，这可能导致长期后果。

提高疫苗接种率

泛美卫生组织表示，各国应确保新冠和死亡风险最高群体的覆盖率保持在高水平。

该组织表示，美洲有12个国家和地区已经达到了世卫组织70%的新冠疫苗接种覆盖率目标。但在许多国家——尤其是加勒比岛屿和领土——老年人和卫生工作者等高危人群的疫苗覆盖率仍然很低。

该组织指出，在接种率已经保持在高位的国家，由于弱势群体已经得到保护，而且可能有额外的疫苗供应，各国应考虑为儿童接种疫苗的好处，以进一步减少新冠病毒的传播。实际上，许多国家已经授权并正在安全地给青少年接种新冠疫苗。

上周，世卫组织免疫专家组批准可以使用辉瑞公司为5至12岁的儿童研制的新冠疫苗，这为准备对青少年进行接种的国家提供了路线图。

泛美卫生组织呼吁各国紧急行动起来，让下一代享有健康、教育和社会机会以发挥他们的最大潜力，不让任何一个孩子或青少年掉队。