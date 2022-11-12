一艘停靠在澳大利亚悉尼的邮轮出现约800名新冠感染者

哈通社/阿斯塔纳/11月12日 — 据外媒综合报道，一艘从新西兰出发、载有4600名乘客和船员的邮轮目前停靠在澳大利亚悉尼，邮轮上约800人感染新冠病毒。

据《每日邮报》报道称，船上游客被告知，如果他们感染了新冠病毒可以正常下船，但应该搭乘私人交通工具。

新州卫生厅表示，这艘邮轮属于新冠“三级”风险，这是邮轮疫情的最高级别，意味着病毒发生了“高度传播”。

该邮轮发言人表示：“这些乘客要么有轻微的症状，要么没有症状，他们之前在客舱进行自我隔离。所有未受疫情影响的乘客都戴着口罩，他们于11月12日在悉尼下船时也将戴着口罩”。

报道称，新冠检测呈阳性的乘客将搭乘私人交通工具前往隔离点，但由于澳洲取消了确诊病患的隔离要求，实际上这些人无需隔离。

据澳公布的数据显示，澳大利亚新州和维州的确诊人数出现激增，和上一周相比上涨了约60%。昆州政府表示，第四波疫情已经爆发，民众出行应带戴好口罩。

新州首席卫生官表示，她预计这一轮疫情将在12月25日之前到达顶峰，感染人数随后将逐渐回落。

2020年，红宝石公主号邮轮在悉尼靠岸后在澳洲境内引爆了一轮疫情，导致600多人确诊，28人死亡。