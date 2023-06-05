参议院议长出席纪念拜巴尔斯苏丹诞辰800周年的国际科学实践会议

哈通社/阿斯塔纳/6月5日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫出席在开罗举行的纪念拜巴尔斯苏丹诞辰800周年的国际科学实践会议。

会议框架下，参议院议长转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就高级别举行这一活动向埃领导人和人民转达的感谢及问候。

阿什姆巴耶夫表示，举行此类科学会议对于进一步研究和弘扬哈萨克斯坦和埃及共同的历史和文化遗产具有重要意义。

-爱资哈尔大学是世界上历史最悠久且运营至今的独一无二的高等教育机构。 这是一座知识之家，不仅极大地丰富了穆斯林世界，更是丰富了全球思想，推动了人类的进步。根据可知历史，拜巴尔斯苏丹在位期间对大学进行了重大改造，赋予了它第二次生命。 因此，我们认为在爱资哈尔大学举行纪念拜巴尔斯苏丹诞辰800周年的会议非常合适。-他说。

他还说，出生在哈萨克草原，后成为埃及苏丹的拜巴尔斯是共同属于突厥人和阿拉伯人的历史人物。 因此，研究名帅的人生轨迹无疑是世界科学界的重要事情。

议长表示，哈萨克斯坦有意开展这方面的联合工作。

-两国拥有悠久的历史和文化联系，拜巴尔斯苏丹就是其鲜明例证。 他在哈萨克草原出生，成为了阿拉伯地区著名的领袖。 毫无疑问，像拜巴尔斯这样人物对于历史科学来说非常重要。 因此，我们认为继续研究和颂扬这样的人物非常重要。-他说。

此外，议长还参加在埃及举行的哈萨克斯坦文化日活动。文化日活动框架下，还将举行宣传哈萨克文化和传统的手工艺品展。

【编译：阿依波塔】