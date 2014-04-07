美国80多个城市移民要求奥巴马政府取消遣返

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引西班牙《起义报》报道，美国80多个城市的移民和他们的同情者日前举行各种抗议活动要求奥巴马政府停止大规模逮捕和遣返没有证件的移民。

抗议者们要求奥巴马政府中止遣返，结束"安全社区计划"（授权地方警察作为移民局的特工采取行动），加大保护1100万没有证件的大多数移民的公民权利。美国联邦政府遣返移民的人数将达到200万人，创下这个国家最高的历史纪录。没有证件的移民的家庭在白宫前支起棚子，称直到奥巴马总统和他们谈移民政策的人道后果问题为止。 全国日工组织网运动的组织者安苏埃塔昨天在一次电视会议上说，抗议者的压力已经从基层进入首都，这场运动将继续下去，直到总统授权尽最大可能减缓和开始必要的进程以便撤销奥巴马政府建立的遣返（移民的）机构。在旧金山有数十人因参加抗议活动被逮捕。 在奥巴马承诺进行综合的移民改革和民主党的领导人在国会处于停滞状态时，群众的抗议活动与动员增加了，大部分由年轻的移民率领，他们要求总统行使他的权利改变移民法的实施，这是可以不经过国会的事情。活动组织者弗兰哥说，"我们希望奥巴马是一个现实的改革者，而不是遣返者的总头目"。 美国天主教主教会议移民负责人阿普比昨天在一次电视会议上说，政府不作为的社会代价是不可估量的，我们的政府继续遣返数百万美国人的家长们。 在全国各地开展了各种抗议活动中最突出的是没有证件的移民和他们的同情者决定公开挑战不公正的法律和政策的内容，尽管他们面临镇压的意图。两周以前，在华盛顿州塔科马联邦移民警察的移民拘留中心，数百人进行绝食抗议要求改善条件和结束遣返，他们的同情者在中心外举行示威抗议。作为报复。3月27日6名参加抗议的人被隔离。华盛顿公民自由美洲联盟4月2日提出一份诉状，称人们言论自由的权利被违反，此案已经交给一个法庭处理。 最近几个月各地的抗议活动继续增多。一些组织提出文件向政府施加压力，要求停止大规模逮捕和遣返非法移民，反对将边界军事化。移民的抗议和动员在民意测验中有所反应，拉美裔的选民感到失望，这对奥巴马和民主党是重要的群体。全国最大的拉美裔人组织全国种族委员会称奥巴马应当中止大规模不必要的遣返。