地球二氧化碳浓度达80万年最高 或引发极端天气

哈通社阿斯塔纳5月30日电，据中国网援引日本NHK网站5月28日报道，世界气象组织于上月发布一份关于温室气体二氧化碳浓度的数据，该数据显示，在北半球所有的观测点，二氧化碳浓度都超过了440ppm。

这是过去80万年来从未有过的水平，日本气象厅表示："全球气候变暖导致暴雨、热浪等极端天气现象逐年增加，由于我们无法判断今后还会出现怎样的灾害，必须要尽快做好准备。" 世界气象组织为把握全球气候变暖的状况，总结了各国气象机构检测的二氧化碳数据，并于上个月发布了全球二氧化碳的平均浓度。 该数据显示，包括日本、夏威夷、美国、德国在内的北半球12个观测点，检测出的二氧化碳浓度值均超过400ppm。 据联合国政府间气候变化专门委员会表示，如果不大幅度减少温室气体的排放量，那么在本世纪末将气温提高幅度缩小在亮度以内的目标将成为泡影。世界气象组织也表示："为了人类的未来保卫地球，这是我们的当务之急。我们需要采取紧急行动和措施来减少温室气体的排放。" 据日本气象厅的观测，在世界气象组织指定的观测点以外测得的浓度均超过400ppm。气象厅全球大气监测官小出宽表示："这是过去80万年来前所未有的数值。全球气候变暖导致暴雨、热浪等极端天气逐年增加，我们必须尽快行动起来"。