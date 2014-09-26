五大生活习惯助80%男性远离心脏病

哈通社阿斯塔纳电，据英中网消息，研究称，多数男性可通过改变五种生活方式来减少心脏病的患病率。减少食量、少喝酒、每日步行40分钟、多吃水果蔬菜、戒烟等可以有效避免心脏病。

英格兰每年有约6.2万名男性患心脏病，而女性患心脏病人数较少，为3.8万人。巨大的性别差距可能与遗传因素和不同生活习惯有关。研究员还认为，许多患心脏病的女性尚未能及时确诊，原因在于她们很少出现胸痛等典型症状。

在美国大学心脏病学报上发表的研究成果表明，如果在保持饮食健康的同时减少酒精摄入，则患病率可降低35%。如果坚持锻炼，保持良好的饮食习惯并减少饮酒量，患病率可降低64%。 瑞典研究员估测，如果严格遵循这5种方法，有近80%的男性可避免患上心脏病。 斯德哥尔摩卡罗琳斯卡医学院合伙研究员Agneta Akesson博士说："正确的生活方式能降低心脏病患病率这一点也不稀奇，能彻底避免患病才是最令人惊奇的。要注意的是，这些生活习惯是可以根据情况不同进行变更的，将导致高发病率的生活习惯变为低发病率，会对心血管健康产生极大影响，最好是在早期就采取健康的生活方式。" 英国心脏基金会资深心脏外科护士Maureen Talbot说："大多数心脏病都是由冠心病引起的，而在很大程度上这是一个可以预防的疾病，这就是维持健康生活方式的重要性。研究给出了更多的证据证明，戒烟、增加运动量、维持体重、健康饮食对于维护心脏健康非常重要。年龄在40岁以上的人群要确保经常到全科医生处进行心脏健康检查，如果发现有疑似症状要及时就医。"