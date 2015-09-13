俄飞机携80吨人道救援物资抵达叙利亚 西方关注

哈通社阿斯塔纳9月13日电 据外媒报道，叙利亚官方媒体说，两架俄罗斯货运飞机携带80吨人道主义援助物资在叙利亚降落。

与此同时，有报道说，俄罗斯正在加强对叙利亚政府的军事支援。 俄飞机降落在叙利亚军方的一个空军基地。俄罗斯国防部发言人伊戈尔•孔纳申科夫少将说，上述飞机携带的是设立难民帐篷营地的物资，包括床，床垫，炉子，蓄水箱和食物。 本周早些时候，美国和北约对俄罗斯增加在叙利亚的军事影响表示关切。

克里姆林宫否认增强在叙利亚的军力，但俄国外长拉夫罗夫周四表示，如果叙利亚提出要求，俄罗斯将给出更多的援助。 他说："俄罗斯向叙利亚派出飞机，既有执行目前的合同的军事装备，也有人道主义援助。俄罗斯没有采取任何额外的行动。" 美国官员说，因为阿萨德政府在与反政府武装交战中失去对相当多地区的控制，俄罗斯可能给阿萨德更多军事援助。 上周二，保加利亚因为担心俄增加对叙利亚的军事援助，而拒绝让俄罗斯飞机穿越其领空。 周四，乌克兰也关闭了俄飞机飞往叙利亚的空中通道。 但俄罗斯后来表示，它已获准飞越伊朗和希腊领空，把物资运往叙利亚。 路透社则援引华盛顿官员的话说，莫斯科向在叙利亚海滨城市塔尔图斯的俄国海军基地增派了多架飞机和两艘坦克登陆舰，并增加部署了一支人数不多的海军陆战部队。 叙利亚自2011年陷入动荡以来，政府军与反对派持续作战，迄今已造成至少24万叙利亚人死亡，数百万人流离失所。数月来，叙利亚大批难民出逃，许多前往欧洲各国，使欧洲不得不面对难民潮的考验。