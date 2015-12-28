墨西哥少女遭80个男子蹂躏 怀孕不知爸爸是谁

人间悲剧！墨西哥一名20岁少女命运多舛，被迫和超过80名男人发生肉体关系；因为家贫，她10岁就被家族推入火坑，靠着卖淫赚取微薄收入，不服就被胁迫殴打，13岁还因此受孕，却不知道孩子的爸是谁，遭遇实在是相当坎坷。

英国《每日邮报》报导，这名少女叫做艾丽西亚(Alicia)，因为家境贫困，8岁阿姨就要她到酒吧帮忙，实际上是让店里的男客"纾压"；10岁那年，家族把她卖给另一间酒吧，从此她就过着地狱般的生活，被迫每天接客。

艾丽西亚表示，自己每天至少被性侵10次，如果不顺从就被暴打，甚至连续5天浸在冷水不准她吃东西，让她不堪受辱割腕3次。到了13岁那年，艾丽西亚发现自己不慎怀孕，她非常生气，却不清楚孩子的爸爸到底是谁，"可能是80人中的某一位"。

艾丽西亚怀孕之后，依然被酒吧老板要求照常工作，等到她怀胎6个月，店家才以"次级品"的理由把她遣送回家。意想不到的是，孩子生下没多久后，家族又把她卖出，并交给女官员充当奴婢；艾丽西亚就此过着非人生活，除了跟孩子分离，每天还得工作18小时，晚上甚至被铁链锁着。

更残酷的是，只要罗佩兹不在，艾丽西亚就会被罗佩兹的儿子侵犯，甚至暴打还逼她吸毒，过程持续将近两年。最后，艾丽西亚被一名大厦保全救出，罗佩兹及她的2名儿子则被裁定贩运人口，恐面临20年的监禁。 来源：英国每日邮报