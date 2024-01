哈通社/阿斯塔纳/8月29日 -- 一副绘制于80年前的油画中一个惊人的细节引起了人们的关注。

最近有美国专家发现,在马萨诸塞州一幅1937年绘制、名为《Mr. Pynchon and the Settling of Springfield》的壁画上,一名头顶羽毛、下半身围着白布的土著,手中拿着黑色长方形物体,像是现代人在看智能机一样。

美国宾夕法尼亚大学教授布鲁凯克表示,"真是像得可怕!不论是拿的动作和凝视的表情,确实就像是在看智能机。"

不过,布鲁凯克推测这可能是一块铁片,另外也有历史学家认为那是一面镜子。





【编辑:木合塔尔·木拉提】