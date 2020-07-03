普京等多国领导人向首任总统致以80大寿祝贺

哈通社/努尔苏丹/7月3日--哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的80大寿之际，多国领导人纷纷向首任总统致以了80大寿祝贺。

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京向首任总统发出了祝福视频 。

普京说道：“我珍惜我们之间多年的友谊并为其感到自豪。自第一次见面以来，我们之间建立了以开放和乐于共同解决任何难题为特点的友谊。您的智慧和远见、巨大的责任心与沉稳、人生和管理经验已得到所有人的认可。您作为杰出的政治家和真正的领导人在哈萨克斯坦和俄罗斯，以及世界各地享有很高的声誉。多年来，您在维护民族和谐、保持历史和文化传统的基础上，为哈萨克斯坦的可持续发展做出了重大贡献。 ”





乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫在发来的贺电中表示，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在长期富有成果的任期内，不仅在哈萨克斯坦，在国际舞台上也赢得了极大的尊重和威望。

西班牙国王费利佩也在贺信中特别指出了首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对哈萨克斯坦的形成和发展，以及确保人民生活水平方面做出的贡献。

摩纳哥亲王阿尔贝二世向首任总统致以了80大寿祝贺，并祝愿他和哈萨克斯坦人民安康和幸福。

摩尔多瓦总统伊戈尔·多顿在贺信中表示，相信哈萨克斯坦首任总统的高度政治权威将继续为国家的可持续发展做出贡献。

同时，捷克总统米洛什·泽曼也在发来的贺电中强调指出了首任总统为独立哈萨克斯坦的发展做出的重大贡献。

阿富汗总统阿什拉夫·加尼在贺文中表示，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为发展双边关系和加强国家间合作做出了巨大贡献。

此外，以色列总理本雅明•内塔尼亚胡也发来贺电，向首任总统致以了80大寿祝贺，并对两国关系的进一步加强表示了信心。

【编译:阿依波塔】