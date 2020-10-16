在世界银行的支持下，我国80个社会设施实施了能源现代化建设

哈通社/努尔苏丹/10月16日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部新闻处消息，世界银行常驻代表让·弗朗索瓦·马托对彼得罗巴甫尔市和阔克舍套市进行了为期两天的访问，视察了电力工业与节能发展研究中心股份公司实施的“提高哈萨克斯坦的能源效率”项目。

参与该项目的有北哈州体育寄宿学院，在该项目的框架内，建筑物的屋顶和墙壁被改为具有隔热性能，加热站被自动化，照明被替换为经济照明，以便学生的生活和教育更加舒适。

对阔克舍套市的“Bilim-Innovation”寄宿学校以及有特殊需求的儿童寄养学校进行了建筑物现代化建设工作，使其节省了10-12％的供暖和电费。

在访问结束之际，电力工业与节能发展研究中心股份公司董事会副主席赛热克·图尔切肯诺夫指出，“提高哈萨克斯坦的能源效率”项目证明了能源成本的节省和能源效率措施的财务可行性。在世界银行的支持下，各个地区的80个社会设施成功地实现了现代化。

“提高哈萨克斯坦的能源效率”项目由两部分组成。首先，这项工作的目的是在国家和具有社会意义的设施中实施示范子项目。

据电力工业与节能发展研究中心的专家介绍，向需要现代化建筑的学校、幼儿园和医院提供了补助金，以提高其能源效率。

【编译：阿拉依】



