哈萨克斯坦80%的法人实体通过电子政务网站完成登记程序

哈通社/努尔苏丹/8月2日 – 哈萨克斯坦经济领域登记注册的法人实体数量呈现稳定增长趋势。

统计分析网站ranking.kz一项最新的调查报告显示，2021年上半年，哈萨克斯坦登记在册的经济领域法人实体总数达到了46.99万个，较去年同期增长3.8%。

报告指出，在哈萨克斯坦，负责公司登记注册工作的政府机构是司法部。这一公共服务业务的申请提交和批准工作目前主要通过«政府-为公民服务»国有公司和电子政务门户网站（www.egov.kz）完成：

共有 147 名受访者参与了调查。其中61.2%为男性，38.8%为女性。大多数受访者(43.5%) 的年龄在 30 至 39 岁之间。

调查显示，75.1%的受访者对上述两个公共机构的公共服务感到满意。

在全部的62个公共服务项目当中，与法人实体的登记注册有关的公共服务项目满意度排名位于第27位。

调查报告还指出，相关公共服务项目提供线上和线下两种方式，目前大约80%的受访者均通过电子政务门户网站获得在线服务，使用线下服务模式在为民服务中心获取书面服务的人数仅占20%。

【编译：木合塔尔·木拉提】