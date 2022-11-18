哈萨克斯坦80%公共服务可通过移动应用程序获得

哈通社/阿斯塔纳/11月18日--据inbusiness.kz.网站报道，国家信息技术股份公司董事长罗斯蒂斯拉夫·科尼亚什金日前在国家新闻中心举行的新闻发布会上宣布，到今年年底，80%的公共服务可在移动应用程序eGov Mobile上获得。到2025年，这一数字将提高至100%。

-当今时代，我们不能想象没有智能手机生活会是什么样子。随着EGov Mobile的问世，市民有机会在家中获取任何必要的证明文件。意识到公民使用智能手机访问数据以及接收公共服务很方便，我们与数字发展部一起优先开发移动应用程序eGov Mobile。今年 3 月，eGov Mobile应用程序界面实现更新，并添加了查看电子文档无需联网功能。-斯蒂斯拉夫·科尼亚什金称。

eGov Mobile应用程序平均每月提供120万项公共服务。今年全年，提供了超过1100万项服务。

罗斯蒂斯拉夫·科尼亚什金介绍，目前， 641种公共服务由移动应用程序提供。其中，167种由eGov.kz 门户网站提供，而e-license可提供474种公共服务。

【编译：阿遥】