德企拟投8100亿坚戈在江布尔州新建矿冶厂

哈通社/塔拉兹/4月20日哈萨克国家投资公司新闻中心消息，江布尔州拟新建设一座矿冶厂。

据悉，该项目由德国蒙特拉集团公司（Questa Capital GmbH）实施。项目总投资将达8100亿坚戈。在哈国家投资公司的支持下，项目计划分为3个阶段建设，设计产能为年开采和加工500万吨矿石。运营期间，工厂将雇用2800多人。该项目预计于2049年完工。

据投资者透露，该公司计划生产多尔合金的黄金。项目实施第一阶段计划年产量达1吨，第二阶段的计划每年生产5吨，第三阶段，Monterra集团公司计划每年生产10吨黄金。

矿藏开采在Karatas-Maybulak地区，矿场将由露天矿场转成地下矿井。由于开采的矿石中碳物质、砷和多金属的含量很高，该项目将使用先进技术来处理精矿(奥尔滨工艺)。

哈萨克国家投资公司服务支持部副主任玛拉特·耶斯诺夫表示，德国投资方还计划签订一份投资合同，根据合同，他们将享受一系列福利和优惠政策。

Monterra集团公司于2020年在江布尔州投资了23亿坚戈，今年计划投资约70亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】