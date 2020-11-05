哈萨克斯坦运输和物流领域固定资产投资额达到8144亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/11月5日--据Finprom.kz网站消息，在经历去年的经济衰退之后，哈萨克斯坦运输和物流领域的投资者重新活跃起来。该领域投资增长最明显的地区是突厥斯坦州。

运输和物流领域的固定资产投资在去年有所下降，而今年则保持了积极的态势。

2020年1-9月，哈萨克斯坦运输和物流领域的固定资产投资额为8144亿坚戈，较去年同期增长6.3％（经济景气指数为105.7％）。

运输和物流领域的主要融资来源是企业自有资金和非银行借入资金。

2020年1月至9月，自有资金的资本投资总额达到2649亿坚戈，比去年同期减少7.5％；借入资金的总额增加了25.7％，达到2322亿坚戈，其中1816亿坚戈是非居民资金，其金额增加了两倍以上。

共和国预算和地方预算分别在该领域投资了1728亿坚戈（增长1.3％）和1360亿坚戈（增长58.6％），而银行贷款仅占174亿坚戈，与去年同期相比减少了61.8％。

2020年1月至9月，阿克托别州获得运输和物流领域的最大投资额，即1111亿坚戈，是去年同期的2.5倍。

其次是突厥斯坦州，其投资额增长了3.4倍，达到898亿坚戈。卡拉干达州（799亿坚戈）和阿拉木图州（775亿坚戈）也获得了运输和物流领域的较大投资额。

【编译：阿拉依】