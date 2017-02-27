日本政府向哈萨克斯坦教育和医疗机构提供8200万坚戈无偿援助

哈通社阿斯塔纳 - 日本政府将根据其"草根计划"向哈萨克斯坦6所教育和医疗机构提供总额261942美元（约合8200万坚戈）的无偿援助。

27日，日本驻哈萨克斯坦大使川端一郎同相关6所机构的代表，在阿斯塔纳签署了援助协议。



据川端一郎介绍，此次向我国6所机构提供的援助，属于日本政府在2016财年根据‘草根计划'为保障人权而开展的国际项目所拨付的资金，援助款项无需归还。



他强调，日本政府提出的"草根计划"旨在通过向非盈利性非政府机构提供协助的方式，为低收入群体生活的改善做出帮助。



"草根计划"自1997年开始实施，至2016年的19年间，已累计为我国79个相关项目提供援助金576.9万美元。



在援助协议签字仪式上，川端一郎大使还着重介绍了本次获得援助的6个机构及其计划开展的项目相关情况。



这6个项目分别是：克孜勒奥尔达州抗结核病疗养院14台医疗设备购置项目、江布尔州塔拉斯县中心医院医疗器械和设备购置项目、塔勒德库尔干市残疾人运动康复中心17台训练设备的购置项目，以及3所学校的教育设施更新项目（塞梅市第18学校、塞梅市郊区学校和北哈州杰特卡拉县第一中学）。



【编译：木合塔尔·木拉提】