今年前三季度哈萨克斯坦民众购买822.9公斤黄金

哈通社/努尔苏丹/10月19日 —— 据哈萨克斯坦央行公布的数据，2021年1-9月，哈萨克斯坦民众通过二级银行及兑换点，购买了总重量达822.9千克的22 837块金条。

据统计，9月份，哈国公众购买了总重量达108.3千克的2578块金条。

央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。计划推出以来，共售出65 416块金条，总重为2.4吨。

实物黄金交易市场上的金条分为5个重量标准（5g、10g、20g、50g、100g）。其中交易数量最多的是10g标准的金条，占总销售额的29％，即18 672根金条。其次是100克的金条，售出15 001根（23％），20克金条售出12 750（19％），5克金条售出10 933根（17％），50克金条售出8 000根（12％）。

央行对金条铸锭的保管也有相关的要求。根据央行的提醒，市场上流通的每个黄金铸锭都带有保护元件（铸锭的镜面、缩微文字和压花边缘），这是一种特殊的包装，可以保护铸锭免受机械损坏，并更容易检查包装是否打开。 保护性包装也被认为是铸锭的质量证明。 因此，存放黄金铸锭时需要注意不使外包装破损。

金条是投资和积累储蓄的长期工具，确保金条市场流动性的主要因素是银行和非银行兑换处可以按期向客户付款来回购金条。

目前，民众可在Halyk银行、欧亚银行、Jýsan银行、CenterCredit银行以及非银行兑换处买卖金条。