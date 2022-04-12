年初至今政府为多子女家庭发放补助822亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/4月12日--据劳动和社会保障部消息，年初至今，哈萨克斯坦为多子女家庭共发放补助822亿坚戈。平均来说，49.31万户家庭领取了多子女家庭补助。

其中，3月份全国共有49.93万户家庭领取总额为278亿坚戈的补助。

由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。

福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

四孩家庭 - 49 100 坚戈 、五孩家庭 - 61 383坚戈、 六孩家庭 - 73 666坚戈、 七孩家庭 - 85 948坚戈 、八孩家庭 - 98 016坚戈 、九孩家庭 – 110 268坚戈、 十孩家庭 – 122 520坚戈 、十一孩家庭 – 134 772坚戈 、十二孩家庭 – 147 024坚戈、 十三孩家庭 – 159 276坚戈 、十四孩家庭 – 171 528坚戈、十五孩家庭 – 183 780坚戈、十六孩家庭 – 196 032坚戈，平均每个孩子每月可获得12 252的福利金。

哈萨克斯坦从2020年1月1日开始，实施了全新的多子女家庭福利金制度。

【编译：阿依波塔】